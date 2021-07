Infortunio Lozano, la Federazione messicana annuncia i tempi di recupero (Di lunedì 12 luglio 2021) Hirving Lozano col suo Messico ha subito un duro scontro di gioco con Marvin Phillip, il portiere di Trinidad e Tobago. Il Chucky ha riportato una ferita profonda nella zona orbitale, intorno all’occhio sinistro. Il messicano è stato ricoverato negli Stati Uniti nell’ospedale di Arlington. Attualmente le sue condizioni non preoccupano: la risonanza magnetica ha dato esito negativo e le sue condizioni sono migliorate. Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, si è subito messo in contatto coi sanitari messicani. Il giocatore sarà inoltre sottoposto ad accertamenti neurologici per scongiurare qualsiasi tipo di complicazione. La comunicazione della Federcalcio ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Hirvingcol suo Messico ha subito un duro scontro di gioco con Marvin Phillip, il portiere di Trinidad e Tobago. Il Chucky ha riportato una ferita profonda nella zona orbitale, intorno all’occhio sinistro. Il messicano è stato ricoverato negli Stati Uniti nell’ospedale di Arlington. Attualmente le sue condizioni non preoccupano: la risonanza magnetica ha dato esito negativo e le sue condizioni sono migliorate. Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, si è subito messo in contatto coi sanitari messicani. Il giocatore sarà inoltre sottoposto ad accertamenti neurologici per scongiurare qualsiasi tipo di complicazione. La comunicazione della Federcalcio ...

Advertising

sscnapoli : ?? @HirvingLozano70, infortunio durante il match Messico-Trinidad Tobago di Golden Cup. ?? - rtl1025 : ?? Infortunio grave in campo per #Lozano, attaccante del #Napoli, durante un'amichevole del #Messico contro il… - napolipiucom : ??INFORTUNIO LOZANO, DRAMMA SFIORATO. NIENTE INTERVENTO ALL’OCCHIO. IL MESSICANO RASSICURA TUTTI. I TEMPI DI RECUPER… - infoitsport : Napoli infortunio Lozano, i tempi di recupero del Chucky - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – De Laurentiis imbestialito per il grave infortun… -