Il declino dell’olfatto negli anziani | Ecco cosa ci dice una ricerca!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il: vale per la carne ma non per la vaniglia Il: vale per la carne ma non per la vaniglia. Una volta si credeva che ilfosse un fenomeno generalizzato, che cioè valesse per tutti gli odori. Beh, pare che non sia così. Una nuova ricerca condotta su un campione didella Danimarca, infatti, ha messo in luce che lasembra valere solo per ...