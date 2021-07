(Di lunedì 12 luglio 2021) (di Maria Pia) Nel 1982 - ancora in clima post guerra fredda - i suoni prodotti da un banco difurono scambiati dai sonar della marina svedese per il rumore del motore di un sottomarino russo. Si sfiorò l’incidente diplomatico con l’Urss per poi scoprire, molti anni dopo, che i misteriosi ticchettii, archiviati come segreto di stato dalla Svezia, inerano prodotti da migliaia di aringhe che si scambiavano informazioni tramite impulsi sonori che avevano la stessa frequenza del rumore prodotto dalle eliche di un sottomarino. Quello sotto la superficie degli oceani per gli umani resta un mondo sconosciuto. Uno studio ...

Advertising

HuffPostItalia : Green monkeys e sardine parlanti: futuro ecologico tra realtà e finzione (di M.P. Terrosi) -

Ultime Notizie dalla rete : Green monkeys

Yahoo Finanza

Martedì 6 luglio "Fragmenta Paginae" dei Mechanical, percorso all'interno della psicologia ... Si ringraziano gli sponsor Generali eCity Light, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ...Grosseto: Continuano le presentazioni di libri in piazza della Palma. Domani, martedì 6 luglio alle ore 18.30 è la volta di "The" (ed. Mondadori) di Mauro Garofalo, scrittore e giornalista che ha vissuto anche in Maremma dove ha ambientato il suo romanzo "Il fuoco e la polvere". La presentazione fa parte delle ...Libri sul rapporto con gli animali. Dal canto delle sardine scambiato per rumore di sottomarino alle scimmie che difendono la foresta ...Continuano le presentazioni di libri in piazza della Palma. Oggi alle 18.30 è la volta di "The green monkeys" di Mauro Garofalo, scrittore e giornalista che ha vissuto anche in Maremma dove ha ambient ...