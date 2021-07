Gianluca Vialli: chi è la moglie Cathryn White Cooper? Hanno figli? Dove vive? (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa sappiamo della moglie e dei figli di Gianluca Vialli? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla famiglia dello sportivo. Gianluca Vialli è un ex calciatore e allenatore, attualmente Capo Delegazione della Nazionale Italiana che ha portato, insieme all’amico di una vita e CT Roberto Mancini, gli Azzurri alla vittoria degli Europei 2020 battendo ai... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa sappiamo dellae deidi? Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla famiglia dello sportivo.è un ex calciatore e allenatore, attualmente Capo Delegazione della Nazionale Italiana che ha portato, insieme all’amico di una vita e CT Roberto Mancini, gli Azzurri alla vittoria degli Europei 2020 battendo ai...

Advertising

chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - LiaCapizzi : 'Mi odierà per queste parole ma non mi importa: lo devono sapere tutti. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni… - rtl1025 : ? Meraviglioso l'abbraccio tra Roberto #Mancini e Gianluca #Vialli ?????? #Euro2020Final #ItaliaInghilterra #ItaEng - emizanoni : RT @GoalItalia: La dedica speciale di #Florenzi per Gianluca Vialli ?? - helis94 : RT @chetempochefa: 'Gianluca Vialli per noi è speciale. Mi odierà per queste parole, ma non mi interessa: è una cosa che devono sapere tutt… -