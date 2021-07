Europei | appare Chiellini con la coppa | boato sotto l' aereo a Fiumicino

(Di lunedì 12 luglio 2021) Unquando Mancini esono apparsi in cima alle scalette dell'con la. E' quello tributato da decine di lavoratori aeroportuali che si sono radunatiil ...

Agenzia ANSA

Un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell'aereo a Fiumicino con la coppa. E' quello tributato da decine di lavoratori aeroportuali che si sono radunati sotto il ...Le questioni non saranno risolte subito, machiaro che se dovesse esserci un testo ... Sileri, in una intervista a 'La Stampa' ha spiegato che il cammino vincente dell'Italia agliha ...“Tu e Mancio siete la cosa più bella di questi Europei”. C’è una corrente nostalgia, molto di nicchia, ma anche molto sincera, che percorre celebrazioni e festeggiamenti di questo Europeo vinto dall’I ...L'Italia di Roberto Mancini batte ai calci di rigore l'Inghilterra di Gareth Southgate e conquista Euro 2020. Gli Azzurri tornano sul tetto d'Europa a ...