Euro 2020 | Figliuolo | “Vittoria italiani iniezione di fiducia”

"La Vittoria agli Europei è una Vittoria di tutti gli italiani". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite di Tg2Post su RaiDue. "Vedo un bel parallelo, secondo me è una iniezione di fiducia. Per la rinascita, anche economica, ci vuole la fiducia". Quanto a una possibile "terza dose", assicura, che "siamo attrezzati". "Insieme, facendo squadra in Italia, si vince" conclude.

