Covid Germania oggi, contagi in salita (Di lunedì 12 luglio 2021) In Germania, per il sesto giorno consecutivo, continua a salire l’incidenza dei contagi da coronavirus, anche se i dati sono ben lontani da quelli registrati in primavera. Il bollettino dell’Istituto Robert Koch indica un’incidenza su sette giorni pari a 6,4 casi su 100.000 abitanti. Ieri il dato era a 6,2, sabato a 5,8 e domenica 4 luglio a 5,0. Durante la terza ondata della pandemia di coronavirus, in Germania il dato più alto relativo all’incidenza si era registrato lo scorso 26 aprile (169,3). Il bollettino dell’Istituto Robert Koch parla di altri due decessi e di 324 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. Una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) In, per il sesto giorno consecutivo, continua a salire l’incidenza deida coronavirus, anche se i dati sono ben lontani da quelli registrati in primavera. Il bollettino dell’Istituto Robert Koch indica un’incidenza su sette giorni pari a 6,4 casi su 100.000 abitanti. Ieri il dato era a 6,2, sabato a 5,8 e domenica 4 luglio a 5,0. Durante la terza ondata della pandemia di coronavirus, inil dato più alto relativo all’incidenza si era registrato lo scorso 26 aprile (169,3). Il bollettino dell’Istituto Robert Koch parla di altri due decessi e di 324 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Exploit di casi Covid a Malta: 179 nuovi contagi. E' il numero più alto dal 21 marzo ... che vieterà l'ingresso di tutti i viaggiatori non pienamente vaccinati contro il Covid. Lo ha ... La Germania alla fine di giugno aveva chiuso le frontiere alle persone provenienti dal Portogallo, zona ...

Covid Germania oggi, contagi in salita Dall'inizio della pandemia, la Germania registra 3.736.489 contagi con 91.233 decessi, mentre sono circa 3.635.100 le persone guarite dopo aver contratto il Covid - 19.

Covid Germania oggi, contagi in salita Adnkronos Italia, il programma della serata: nessuna festa pubblica Nel 2006 l'avventura vincente dell'Italia al Mondiale di Germania si concluse con un bagno di folla al ... azzurri nel pomeriggio da Mattarella e Draghi Per motivi legati alle disposizioni anti ...

Covid e incidenza, la Germania verso un cambio di strategia Il governo tedesco si preparerebbe a una "svolta" nella politica per fronteggiare la pandemia, e in futuro non sarà più l'incidenza dei contagi il valore di riferimento, ma il carico degli ospedali. È ...

