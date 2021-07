Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma speriamo siano meno gravi” (Di martedì 13 luglio 2021) L’immunologo componente del Comitato tecnico scientifico: “La Gran Bretagna ha aperto tutto. Vediamo se raddoppiano i positivi ma con le vittime e le terapie intensive nella norma. E poi decidiamo” Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) L’immunologo componente del Comitato tecnico scientifico: “La Gran Bretagna ha aperto tutto. Vediamo se raddoppiano i positivi ma con le vittime e le terapie intensive nella norma. E poi decidiamo” Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

romi_andrio : RT @repubblica: Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma conteranno i morti” - ilu_iciao : RT @eziomauro: Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma conteranno i morti” - repubblica : RT @eziomauro: Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma conteranno i morti” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma conteranno i morti” - eziomauro : Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma conteranno i morti” -