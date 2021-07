Chiara Nasti e Mattia Zaccagni escono allo scoperto: l’influencer napoletana porterà in azzurro il talento dell’Hellas? (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la tumultuosa storia d’amore con Niccolo Zaniolo, la bella influencer napoletana Chiara Nasti sembra averci preso gusto e sembra aver acciuffato nella sua trappola un altro giovane di belle speranze del calcio azzurro. La modella infatti sarebbe stata sorpresa in compagnia di Mattia Zaccagni, centrocampista tuttofare dell’Hellas Verona. L’indiscrezione sarebbe arrivata proprio dalle colonne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la tumultuosa storia d’amore con Niccolo Zaniolo, la bella influencersembra averci preso gusto e sembra aver acciuffato nella sua trappola un altro giovane di belle speranze del calcio. La modella infatti sarebbe stata sorpresa in compagnia di, centrocampista tuttofareVerona. L’indiscrezione sarebbe arrivata proprio dalle colonne L'articolo

