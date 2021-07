Bordeaux ammesso alla Ligue 1, ma la Lazio resta su Basic (Di martedì 13 luglio 2021) Il Bordeaux giocherà in Ligue 1 la prossima stagione, ribaltata la sentenza dello scorso 2 luglio in cui la formazione girondina era stata esclusa dal massimo campionato francese per problemi finanziari. Nella giornata di oggi la Commissione d’Appello della DNCG ha annullato la decisione della Commissione di controllo dei club professionistici. A darne l’annuncio è la stessa società con un comunicato ufficiale. Les Girondins restent en @Ligue1UberEats ! Plus d'infos https://t.co/b0KcpvkG4O pic.twitter.com/N5P4HoiTOx — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 12, 2021 Nulla cambierà per quanto riguarda la trattativa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Ilgiocherà in1 la prossima stagione, ribaltata la sentenza dello scorso 2 luglio in cui la formazione girondina era stata esclusa dal massimo campionato francese per problemi finanziari. Nella giornata di oggi la Commissione d’Appello della DNCG ha annullato la decisione della Commissione di controllo dei club professionistici. A darne l’annuncio è la stessa società con un comunicato ufficiale. Les Girondins restent en @1UberEats ! Plus d'infos https://t.co/b0KcpvkG4O pic.twitter.com/N5P4HoiTOx — FC Girondins de(@girondins) July 12, 2021 Nulla cambierà per quanto riguarda la trattativa ...

