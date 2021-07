Autostrade per l’Italia in prima fila nella lotta al tumore al seno (Di lunedì 12 luglio 2021) Da Tor Bella Monaca fino ad altre tre città italiane. È il viaggio che farà “La carovana della prevenzione”, iniziativa di Komen Italia (avviata dal 2017 in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS) per la promozione della salute femminile. A sostenere il progetto c’è, da quest’anno, anche Autostrade per l’Italia, da tempo impegnata nella lotta ai tumori del seno, una delle patologie più diffuse tra le donne. La Carovana fa proprio questo: offre prestazioni mediche gratuite ed esami clinico-strumentali utili per la diagnosi precoce di tumori al seno, ma ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 luglio 2021) Da Tor Bella Monaca fino ad altre tre città italiane. È il viaggio che farà “La carovana della prevenzione”, iniziativa di Komen Italia (avviata dal 2017 in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS) per la promozione della salute femminile. A sostenere il progetto c’è, da quest’anno, ancheper, da tempo impegnataai tumori del, una delle patologie più diffuse tra le donne. La Carovana fa proprio questo: offre prestazioni mediche gratuite ed esami clinico-strumentali utili per la diagnosi precoce di tumori al, ma ...

Advertising

DwayneEIizondo : @lucaberta @chiccotesta ahahahah è come dire che non servono leggi, investimenti statali, o incentivi per spingere… - blogsicilia : #notizie #sicilia Autostrade in Sicilia, l’Anas pubblica bando su Gazzetta Ufficiale per 45 milioni -… - AgenziaVISTA : 'Grazie Azzurri per questo splendido viaggio' il messaggio sulle Autostrade dopo la vittoria #EURO2020… - MyWayASPI : Visualizza le chiusure programmate sulla rete Aspi per singola regione - carlina2465 : RT @LisaLizzup: Autostrade per l’Italia ?????????? #EURO2020 #italia #azzurri -