Alimentazione | Onu | in anno pandemia brusca impennata fame nel mondo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - C'è stato un drammatico peggioramento della situazione dellanelnel 2020 e ciò è da ricollegarsi, in larga misura alle ricadute delladi Covid-19. Sebbene non sia ancora stata effettuata una mappatura completa dell'impatto della, secondo un rapporto Onu, lo scorsocirca un decimo della popolazione mondiale - fino a 811 milioni di persone - era sottoalimentato. L'edizione di quest'dello Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nelrappresenta la prima valutazione globale di questo ...

ciociariaoggi.it

Il rapporto è stato pubblicato congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), il Fondo di ... 'Quasi una persona su tre nel mondo (2,37 miliardi) non ha avuto accesso a un'alimentazione adeguata, nel 2020 è aumentato il numero di persone che soffre la fame. In risposta alla pubblicazione odierna della prima bozza dell'accordo globale sulla biodiversità post-2020, il WWF esprime preoccupazione per la mancanza di un'adeguata risposta globale alla crisi del ...