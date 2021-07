Zampata di Caffoni-Minazzi sul RallyLana 2021

Leggi su rallyeslalom

Sono l'ossolano Davide, in coppia con Massimosu una Skoda Fabia R5, i vincitori del 34. Rally Lana, disputato in due giornate, tra il pomeriggio di sabato 10 ed oggi, domenica 11 luglio. Sul podio hanno preceduto, nella classica "zona Cesarini" l'aostano Elwis Chentre, in coppia con Florean (Skoda Fabia R5), "argento" per L'articolo proviene da RS E OLTRE.