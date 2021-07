Tennis | Wimbledon | finale Berrettini-Djokovic in diretta su schermi di Piazza del Popolo

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - La Fan Zone degli Euro 2020 a Roma accende i riflettori sulladidel Torneo di. Dalle ore 15 i maxididelsi collegheranno con Londra per trasmettere l'ultimo atto didove si sfideranno Matteoe Novak. Per l'Italia è un altro appuntamento con la storia da vivere tutto in. Dopo il grandela festa continua alle ore 17.30 con il concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell'Uefa ...

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : IL SOGNO CONTINUA ?????? Berrettini è in FI??NA??LE??!!! ?????????????????? #EurosportTENNIS #Wimbledon #Berrettini #tennis - WeAreTennisITA : IL GIORNO È ARRIVATO ?? ?? Il cuore di Matteo contro la rabbia di Novak: a #Wimbledon Berrettini può scolpire il suo… - MarraVision : Che emozione! ?? Forza Matteo! #Wimbledon #Wimbledon2021 #matteoberrettini #Berrettini #BerrettiniDjokovic #tennis… - Devabole : RT @Eurosport_IT: Forza Matteo, è il tuo momento! ?????? Testa, cuore e braccio: MARTELLA e facci sognare!!! ???? ? -

Dopo 144 edizioni, per la prima volta Matteo Berrettini porta l'Italia nella finale del torneo dipiù famoso e importante del mondo. Sui sacri prati londinesi di, il 25enne romano ......questo filo azzurro che oggi lega Wembley enon è solo quello puramente topografico o più facilmente patriottistico. Il comune denominatore che connette i due templi del calcio e del...Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - La Fan Zone degli Euro 2020 a Roma accende i riflettori sulla finale di tennis del Torneo di Wimbledon. Dalle ore 15 i ...Segui su Ubitennis LIVE la storica finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic Le quote della finalissima Dove vederla: in chiaro su TV8 I tabelloni con i risultati aggiornati in t ...