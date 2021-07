Tennis | Wimbledon | Berrettini vince il primo set contro Djokovic per 7-6**

(Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Parte bene Matteonella finale di. Il 25enne romano, numero 9 del mondo e 8 del seeding,ilset per 7-6 (7-4 il punteggio del tie-break) in un’ora e 6 minutiil 34enne serbo Novak, numero 1 del mondo e prima testa di serie.spreca un set point sul 5-2 in suo favore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il 25enne romano, dopo aver eguagliato prima e superato poi l'altra leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, che 61 anni fa si era spinto sino alle semifinali di Wimbledon, punta così ad ...La storia siamo noi. Anzi. È lui. Matteo Berrettini giocherà domenica la finale di Wimbledon, primo italiano da quando, ben oltre un secolo fa, iniziò l'avventura ...