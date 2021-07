Regolamento finale Italia-Inghilterra: cosa succede in caso di pareggio Euro 2020 (Di domenica 11 luglio 2021) Italia-Inghilterra è la finale di Euro 2020, ecco il Regolamento su cosa succede in caso di pareggio. Si assegna il trofeo e dunque deve esserci già stasera una squadra vincitrice a Wembley tra gli azzurri e la selezione dei Tre Leoni. Per questo motivo, si utilizzeranno le solite dinamiche interne all’Uefa, quindi in caso di parità dopo i tempi regolamentari via libera ai consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità saranno i rigori a decretare ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021)è ladi, ecco ilsuindi. Si assegna il trofeo e dunque deve esserci già stasera una squadra vincitrice a Wembley tra gli azzurri e la selezione dei Tre Leoni. Per questo motivo, si utilizzeranno le solite dinamiche interne all’Uefa, quindi indi parità dopo i tempi regolamentari via libera ai consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, indi ulteriore parità saranno i rigori a decretare ...

