Neymar a Messi: “Odio perdere ma il calcio stava aspettando questo momento. Complimenti fratello” (Di domenica 11 luglio 2021) Neymar, dopo la delusione per la sconfitta in finale di Copa America contro l’Argentina, attraverso i sui suoi social ha voluto complimentarsi con gli avversari e in particolar modo con il suo compagno Lionel Messi. “perdere mi fa male, mi fa male… è qualcosa con cui non ho ancora imparato a convivere. Ieri quando ho perso, sono andato a dare un abbraccio al più grande e migliore della storia che ho visto giocare. Il mio amico e fratello Messi. Ero triste e gli ho detto “Mi hai battuto” Sono molto triste per aver perso. Ma questo ragazzo è fantastico! Ho grande rispetto per quello che ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021), dopo la delusione per la sconfitta in finale di Copa America contro l’Argentina, attraverso i sui suoi social ha voluto complimentarsi con gli avversari e in particolar modo con il suo compagno Lionel. “mi fa male, mi fa male… è qualcosa con cui non ho ancora imparato a convivere. Ieri quando ho perso, sono andato a dare un abbraccio al più grande e migliore della storia che ho visto giocare. Il mio amico e. Ero triste e gli ho detto “Mi hai battuto” Sono molto triste per aver perso. Maragazzo è fantastico! Ho grande rispetto per quello che ha ...

