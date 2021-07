Maggiani: "Non tollero le dittature, anche nel linguaggio" (Di domenica 11 luglio 2021) A Maurizio Maggiani, scrittore solitario, allegro e incandescente, l’insofferenza è nata dall’istinto: “Io sono un anarchico mazziniano. E non tollero – non tollero proprio fisicamente – nessuna forma di imposizione. Non tollero la dittatura dei militari, non tollero la dittatura del proletariato, non tollero la dittatura del mercato, non tollero neanche che mi impongano, per di più a fin di bene, l’asterisco al posto della desinenza maschile o femminile. È anch’essa una forma di dittatura. Perché se tu mi obblighi a un certo uso della lingua, mi stai ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) A Maurizio, scrittore solitario, allegro e incandescente, l’insofferenza è nata dall’istinto: “Io sono un anarchico mazziniano. E non– nonproprio fisicamente – nessuna forma di imposizione. Nonla dittatura dei militari, nonla dittatura del proletariato, nonla dittatura del mercato, nonneche mi impongano, per di più a fin di bene, l’asterisco al posto della desinenza maschile o femminile. È anch’essa una forma di dittatura. Perché se tu mi obblighi a un certo uso della lingua, mi stai ...

