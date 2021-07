LIVE Inghilterra-Italia 1-1 | Finale Europei 2021 in DIRETTA | Berardi sfiora il vantaggio!

Leggi su oasport

85? Brutto intervento di Insigne su Phillips: ammonito anche lui, terzo ammonito per l'. 84? CHIELLINI!! LA METTE FUORI!! LIBERA UN PERICOLO!! 83? Prova stoicamente a rientrare Federico Chiesa, come ha fatto prima Jorginho. 81? Continua a restare al suolo Chiesa: si sta scaldando dalla panchina Bernardeschi. 80? Bella percussione di Chiesa che arriva quasi sul fondo e viene fermato: rimane a terra l'esterno dell'. 79? Nell'è uscito Declan Rice per lasciare spazio a Jordan Henderson. 78? Fallo di Jorginho su Maguire: punizione per la squadra ...