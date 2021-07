Italia-Inghilterra, tensione altissima a Wembley: scontri tra tifosi prima del match [FOTO e VIDEO] (Di domenica 11 luglio 2021) L’attesa è quasi finita. Si gioca la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, una partita tra due squadre molto forti e che hanno messo in mostra tutte le qualità. La squadra di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, mentre quella di Southgate dal successo ai tempi supplementari con la Danimarca. prima del match si sono registrati momenti di grande tensione, si sono verificati scontri tra tifosi inglesi. L’episodio è andato in scena fuori dallo stadio Wembley, necessario l’intervento della Polizia. Sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 luglio 2021) L’attesa è quasi finita. Si gioca la finale di Euro 2021 tra, una partita tra due squadre molto forti e che hanno messo in mostra tutte le qualità. La squadra di Roberto Mancini è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, mentre quella di Southgate dal successo ai tempi supplementari con la Danimarca.delsi sono registrati momenti di grande, si sono verificatitrainglesi. L’episodio è andato in scena fuori dallo stadio, necessario l’intervento della Polizia. Sul ...

