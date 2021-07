Italia-Inghilterra 1-1: pareggio di Bonucci, si va ai supplementari (Di domenica 11 luglio 2021) Terminano in parità i 90 minuti della finale tra Italia e Inghilterra. La sfida finisce 1-1, saranno i supplementari o i rigori a decidere la vincitrice dei campionati Europei. Inghilterra in vantaggio con Shaw dopo 114 secondi dal fischio d’inizio, che lo rendono il gol più veloce dalla storia di una finale di un Europeo. Un gol a freddo che ha bloccato l’Italia, che ha provato a reagire ma con difficoltò, mentre l’Inghilterra ha messo la gara sui binari preferiti, provando le ripartenze veloci. Paura anche per Jorginho, che intorno alla mezz’ora ha accusato alcuni problemi, ma per ora ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Terminano in parità i 90 minuti della finale tra. La sfida finisce 1-1, saranno io i rigori a decidere la vincitrice dei campionati Europei.in vantaggio con Shaw dopo 114 secondi dal fischio d’inizio, che lo rendono il gol più veloce dalla storia di una finale di un Europeo. Un gol a freddo che ha bloccato l’, che ha provato a reagire ma con difficoltò, mentre l’ha messo la gara sui binari preferiti, provando le ripartenze veloci. Paura anche per Jorginho, che intorno alla mezz’ora ha accusato alcuni problemi, ma per ora ...

