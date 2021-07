Italia in finale ad Euro 2020 e Wimbledon: il double è riuscito una sola volta (Di domenica 11 luglio 2021) Nella giornata di oggi, lo sport Italiano vivrà momenti storici. Attimi che potrebbero scrivere l’eternità di un movimento sportivo in costante evoluzione. Se l’universo calcistico negli anni ha abituato i tifosi nostrani a festeggiare grazie alla conquista di quattro Mondiali ed un Europeo, il mondo del tennis festeggia con Matteo Berettini la prima finalissima nel torneo di Wimbledon, la tappa più importante e famosa della racchetta. L’Italia, quindi, possiede una squadra ed un esponente in due eventi di caratura internazionale. Portare a casa il double sarà difficilissimo, soprattutto per il tennis. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Nella giornata di oggi, lo sportno vivrà momenti storici. Attimi che potrebbero scrivere l’eternità di un movimento sportivo in costante evoluzione. Se l’universo calcistico negli anni ha abituato i tifosi nostrani a festeggiare grazie alla conquista di quattro Mondiali ed unpeo, il mondo del tennis festeggia con Matteo Berettini la prima finalissima nel torneo di, la tappa più importante e famosa della racchetta. L’, quindi, possiede una squadra ed un esponente in due eventi di caratura internazionale. Portare a casa ilsarà difficilissimo, soprattutto per il tennis. ...

