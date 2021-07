Italia campione d’Europa | l’abbraccio tra Mancini e Vialli

(Di domenica 11 luglio 2021)tra il ct Robertoe Lucaè una delle foto di Euro 2020. Il trionfo della Nazionale,dopo la vittoria ai rigori sull’Inghilterra, è un capitolo speciale nel rapporto straordinario tra i due ex calciatori della Sampdoria. Legatissimi in campo, fratelli fuori:versano lacrime di gioia sul terreno di gioco di Wembley dove da calciatori, nel 1992, hanno vissuto una cocente delusione con la finale di Coppa dei Campioni persa con la maglia blucerchiata contro il Barcellona. Funweek.

È Italia campione d'Europa. A 53 anni dall'ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall'inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese. L'Italia aveva vinto l'ultimo titolo europeo nel 1968. L'Italia è campione d'Europa e anche in Costiera Amalfitana esplode la festa. Nelle piazze di tutti i comuni la gioia incontenbile si è maidestata con sventolio di tricolori e accensione di fumogeni.