Il Principe William incoraggia l’Inghilterra per la finale di Euro2020 | “Portate a casa la vittoria”

La finale degli Europei 2020 si avvicina, si tratta di una manciata di ore che separano le due nazionali in campo, Italia e Inghilterra, dall'eventuale vittoria. Il Principe William, quindi, per l'occasione ha voluto rivolgere un sentito incoraggiamento alla squadra con un video messaggio, condiviso sull'account ufficiale dei Duchi di Cambridge. L'erede al trono, grande appassionato di calcio, nonché presidente della Federazione Calcio inglese si è rivolto direttamente ai calciatori, invogliandoli a fare del loro meglio per conquistare la coppa dei vincitori.

