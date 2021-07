Il 40% dei processi è inutile. Ma la Cartabia non li elimina (Di domenica 11 luglio 2021) Quasi metà finisce con l'assoluzione in primo grado. E la "ragionevole previsione di condanna" è ambigua Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 luglio 2021) Quasi metà finisce con l'assoluzione in primo grado. E la "ragionevole previsione di condanna" è ambigua

Ultime Notizie dalla rete : 40% dei Di Maria gol, Messi urla di gioia: Brasile k.o., Argentina sul trono del Sudamerica ... al 21': preciso lancio di 40 metri di De Paul per Di Maria, controllo di sinistro e morbido ...è stato lanciato poche ore prima del calcio d'inizio dal laboratorio incaricato delle analisi dei tamponi, ...

LIVE McGregor - Poirier, MMA in DIRETTA: è il tempo del main event a Las Vegas! 5:40 Si illumina l'arena mentre vengono annunciati, con i loro record, prima Thompson e poi Burns. ... anche Burns - Thompson è interessante perché si parla di due dei migliroi cinque in fatto di ...

Vaccini covid Italia, superato il 40% dei vaccinati Adnkronos Covid: i contagi risalgono in provincia Sul fronte Covid in provincia di Lucca si sono registrati ieri 8 casi, dei quali solo 1 in Lucchesi (a Capannori ... 39% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 0% ha 80 anni o ...

Scomparso il colonnello Meloni Aveva 79 anni, funerali in Duomo Nella notte di ieri, all’età di 79 anni, il colonnello dell’esercito Antonio Meloni, figura conosciuta e stimata del 28Reggimento Pavia, se n’è andato. La malattia, se non altro, è stata breve, rispet ...

