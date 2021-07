Ginnastica artistica, Tokyo 2020 a rischio per Villa: “Se non recupera, scatta piano B” (Di domenica 11 luglio 2021) Ore di apprensione per Giorgia Villa: Olimpiadi di Tokyo 2020 a rischio. La ginnasta italiana è infatti uscita zoppicando dalla pedana al termine del corpo libero del concorso generale di sabato 10 luglio (poi vinto) ed ora non è certo riesca a partire con la squadra per il Giappone. A spiegare la situazione è il Ct Enrico Casella, intervenuto ai microfoni della FederGinnastica: “Un problemino nello stacco sull’ultima riga, quindi domani faremo una valutazione esatta di quello che ha. Oggi rimane ferma precauzionalmente. Il problema è che o si risolve velocemente e nel giro di 48 ore c’è un netto ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ore di apprensione per Giorgia: Olimpiadi di. La ginnasta italiana è infatti uscita zoppicando dalla pedana al termine del corpo libero del concorso generale di sabato 10 luglio (poi vinto) ed ora non è certo riesca a partire con la squadra per il Giappone. A spiegare la situazione è il Ct Enrico Casella, intervenuto ai microfoni della Feder: “Un problemino nello stacco sull’ultima riga, quindi domani faremo una valutazione esatta di quello che ha. Oggi rimane ferma precauzionalmente. Il problema è che o si risolve velocemente e nel giro di 48 ore c’è un netto ...

