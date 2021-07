Gf Vip, Francesco Monte sbarca in Polonia: ecco il video della sua esibizione sulle note di Nel blu dipinto di blu! (Di domenica 11 luglio 2021) Francesco Monte è sbarcato in Polonia! L’ex tronista ha preso parte, nella serata di ieri, al The Summer Tour of Two, manifestazione estiva canora polacca. Francesco è salito sul palco e ha cantato due grandi successi italiani, “Volare” di Domenico Modugno e “L’italiano” di Toto Cutugno. ecco parte della sua esibizione sulle note di “Nel blu, dipinto di blu (Volare)”: #FrancescoMonte@FraMontereal @TVP#Poland @IsaeChia @Novella 2000 @gossiptv@BITCHYFit ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 luglio 2021)to in! L’ex tronista ha preso parte, nella serata di ieri, al The Summer Tour of Two, manifestazione estiva canora polacca.è salito sul palco e ha cantato due grandi successi italiani, “Volare” di Domenico Modugno e “L’italiano” di Toto Cutugno.partesuadi “Nel blu,di blu (Volare)”: #@Frareal @TVP#Poland @IsaeChia @Novella 2000 @gossiptv@BITCHYFit ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip, Francesco Monte sbarca in Polonia: ecco il video della sua esibizione sulle note di Nel blu dipinto di blu! - sara53054424 : @Flovecc @chiadegli ?????? Dici sul serio? Vorresti un riassunto degli ultimi 30 anni di diritti erosi? E di sussidiat… - stefanopiziali : RT @Lexus_Italia: Lexus e @WeWorldOnlus insieme per sostenere l’empowerment femminile e promuovere una società senza discriminazioni di gen… - ReTwitStorm_ita : Le foto #Rubate a #Portofino e lo #Scoop: “#Primo #Figlio in #Arrivo per la #Coppia vip” - Vale22046 : @fravella74 Facevano così tanto vip ???? Buonanotte Francesco ????? -