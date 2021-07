Esclusiva: Samp, non solo Conti. Avanza Pezzella dal Parma (Di domenica 11 luglio 2021) La Samp sarà presto molto operativa sul mercato. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Andrea Conti come obiettivo concreto, il terzino è rientrato al Milan dal prestito di Parma e ha un rapporto eccellente con D’Aversa. Abbiamo anche aggiunto che Gagliolo, sempre del Parma, può diventare un obiettivo concreto, anche se la Salernitana nelle ultime ore ha fatto una proposta importante. La novità è che la Samp può andare decisa anche su Giuseppe Pezzella, in modo da rivoluzionare entrambe le fasce. Pezzella, sempre di proprietà del Parma, era stato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Lasarà presto molto operativa sul mercato. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Andreacome obiettivo concreto, il terzino è rientrato al Milan dal prestito die ha un rapporto eccellente con D’Aversa. Abbiamo anche aggiunto che Gagliolo, sempre del, può diventare un obiettivo concreto, anche se la Salernitana nelle ultime ore ha fatto una proposta importante. La novità è che lapuò andare decisa anche su Giuseppe, in modo da rivoluzionare entrambe le fasce., sempre di proprietà del, era stato ...

