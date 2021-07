DIRETTA Italia-Inghilterra: segui la partita LIVE (Di domenica 11 luglio 2021) Alle ore 21:00 l’atto conclusivo di Euro 2020. Italia-Inghilterra si giocano il trofeo degli Europei di calcio questa sera a Wembley. Alle ore 21:00 allo stadio Wembley, a Londra, fischio di inizio di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini e gli inglesi di Gareth Southgate si giocano la vittoria finale degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 11 luglio 2021) Alle ore 21:00 l’atto conclusivo di Euro 2020.si giocano il trofeo degli Europei di calcio questa sera a Wembley. Alle ore 21:00 allo stadio Wembley, a Londra, fischio di inizio di, finale di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini e gli inglesi di Gareth Southgate si giocano la vittoria finale degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - BenjieFede : Lunedi 12 luglio 2021. Abbiamo organizzato una diretta streaming con LiveNow italia per poter dare a tutti la pos… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GLI EUROPEI CON BUBINO: LA FINALISSIMA ITALIA-INGHILTERRA IN DIRETTA RAI1 E SKY - StreamSport_ : ? FINALE EURO2020 ITALIA vs INGHILTERRA ?? ?? Domenica 11 luglio ore 20:30 ?? Segui la diretta ??… -