Covid, torna l'incubo delle zone arancioni (o rosse) La variante Delta rischia di rovinare le ferie in agosto (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la variante Delta. Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo in Oceania è il segno che la pandemia non è affatto alle spalle. Anzi, i timori per una nuova ondata legata principalmente... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 11 luglio 2021) Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la. Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo in Oceania è il segno che la pandemia non è affatto alle spalle. Anzi, i timori per una nuova ondata legata principalmente... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia dove la campagna vaccinale procede a rilento e la variante Del… - lasiciliait : Tra tifo e vacanze, la Delta corre veloce in tutta Europa: e si torna a chiudere - Polisemooo : RT @solagimma: COVID-19: IL GRANDE RESET Non si torna alla normalità. Klaus Schwab è il capo del forum economico mondiale, uno degli uomini… - Minutza2 : RT @SardegnaG: #redditodicittadinanza: secondo i dati ha fatto calare la povertà in #Sardegna ma ora c'è chi lo vuole abolire - che ne pens… - Epaminonda9 : @federicofubini @luciopastore Non torna a a casa il #football ma il #covid Deficienti guidati da un deficiente #ItaliaInghilterra -