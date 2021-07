Covid, in Lombardia 250 nuovi positivi con 26 mila tamponi. A Bergamo 10 casi (Di domenica 11 luglio 2021) I dati dell’11 luglio nel report del ministero della Salute. Il tasso di positività è dello 0,9%. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37) mentre crescono quelli negli altri reparti (+3). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 luglio 2021) I dati dell’11 luglio nel report del ministero della Salute. Il tasso dità è dello 0,9%. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37) mentre crescono quelli negli altri reparti (+3).

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). A fronte di 32.953 tam… - Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - RegLombardia : #LNews Nessun decesso in Lombardia a causa del Covid-19. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-31). A… - MilanoSpia : Covid, in Lombardia 250 nuovi casi e 1 decesso. A Milano + contagi - tuttoatalanta : Covid: in Lombardia sale tasso positività, un decesso: il bollettino dell'11 luglio -