Calciomercato Inter | un big a centrocampo potrebbe partire

L'Inter, dopo la cessione di Hakimi, è pronta a cedere altri giocatori per risanare il proprio bilancio. Marotta, tuttavia, sta anche lavorando sul Calciomercato alle entrate per regalare a Simone Inzaghi un sostituto dell'esterno approdato al PSG. I nerazzurri dovranno, infatti, prima respingere le offerte dei top club europei per Barella, Lukaku e Lautaro, i tre calciatori della rosa con più mercato, poi potranno pensare ad innesti mirati, come quello di Calhanoglu, arrivato per sostituire Eriksen. Calciomercato Inter, ADDIO IN VISTA Uno degli uomini che potrebbe lasciare i nerazzurri è Arturo ...

