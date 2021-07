Basket, Usa battuti dalla Nigeria in amichevole (Di domenica 11 luglio 2021) La nazionale di Basket della Nigeria ha battuto gli Stati Uniti in amichevole con il punteggio di 90-87. Una vittoria a sorpresa della squadra africana che comunque schiera sei giocatori che militano nell’NBA e che sono guidati da coach Mike Brown. Soddisfatto anche coach Gregg Popovich, che ha così commentato la sconfitta: “Sono piuttosto contento di come è andata. Prendiamo questa sconfitta come un’esperienza per crescere e non come la fine del mondo”. La Nigeria è inserita nel girone dell’Italia a Tokyo 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) La nazionale didellaha battuto gli Stati Uniti incon il punteggio di 90-87. Una vittoria a sorpresa della squadra africana che comunque schiera sei giocatori che militano nell’NBA e che sono guidati da coach Mike Brown. Soddisfatto anche coach Gregg Popovich, che ha così commentato la sconfitta: “Sono piuttosto contento di come è andata. Prendiamo questa sconfitta come un’esperienza per crescere e non come la fine del mondo”. Laè inserita nel girone dell’Italia a Tokyo 2020. SportFace.

