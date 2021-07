«Ballando con le Stelle 2021»: Morgan concorrente? (Di domenica 11 luglio 2021) A meno di un anno dall’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani e dal risarcimento richiesto da Bugo per «le brutte intenzioni» pronunciate sul palco dell’Ariston nel 2020, pare proprio che Morgan potrebbe tornare presto su Raiuno nelle vesti di concorrente. Secondo quanto anticipa Tpi, infatti, potrebbe essere lui il primo volto a scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, che farà il suo debutto il prossimo 16 ottobre sempre per la conduzione di Milly Carlucci, che starebbe mettendo a punto proprio in queste settimane i primi nomi del cast. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) A meno di un anno dall’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani e dal risarcimento richiesto da Bugo per «le brutte intenzioni» pronunciate sul palco dell’Ariston nel 2020, pare proprio che Morgan potrebbe tornare presto su Raiuno nelle vesti di concorrente. Secondo quanto anticipa Tpi, infatti, potrebbe essere lui il primo volto a scendere in pista nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, che farà il suo debutto il prossimo 16 ottobre sempre per la conduzione di Milly Carlucci, che starebbe mettendo a punto proprio in queste settimane i primi nomi del cast.

