Allerta violente grandinate tra stasera e la notte in 4 Regioni

(Di domenica 11 luglio 2021)in almeno 4ad alto rischio trae lale prossime ore sono critiche. Sarà ancora la grandine uno dei principali fenomeni che potrà colpire nelle prossime ore almeno 4d’Italia. Nonostante l’alta pressione si stia nuovamente rinforzando dopo il momento di difficoltà accusato nei giorni scorsi, il quadro meteorologico non riesce a tornare del

Advertising

iconaclima : È scattata l' #allerta arancione per #Milano e gran parte della #Lombardia: rischio di nubifragi, grandine e violen… - iconanews : Tornano i temporali, attenzione anche a grandinate e raffiche violente: scatta l’allerta fino ad arancione - oggitreviso : Allerta meteo arancione, per le prossime ore: forti rovesci, grandinate e violente raffiche di vento… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta violente

MilanoToday.it

L'arancione diramata dalla Protezione civile è scattata alle 14 di oggi, 8 luglio e continuerà fino alle 3 di venerdì 9 luglio, a causa dellepiogge e del rischio idrogeologico. Il ...A Pavia non ci sono state precipitazioni, ma la città è stata percorsa daraffiche di ... Sino alle 3 della prossima notte, la Protezione Civile ha diramato un"arancione moderato" per ...Allerta Violente grandinate in almeno 4 regioni ad alto rischio tra stasera e la notte le prossime ore sono critiche. Sarà ancora la grandine uno dei principali fenomeni che potrà colpire nelle ...Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla (criticità ordinaria ... determinerà un diffuso peggioramento con temporali anche violenti, uniti ...