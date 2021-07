361STASERA IN TV | I PROGRAMMI DI DOMENICA 11 LUGLIO

(Di domenica 11 luglio 2021) ECCO I PRINCIPALIDI STASERA IN TV Rai 1 – Calcio – Europei 2020 – Finale (Sport) Italia Vs Inghilterra Rai 2 – Amore, cucina e curry (Film) (Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia.) Rai 3 – I segreti di Osage County (Film) (Beverly Weston (Sam Shepard) e la moglie Violet (Meryl Streep) vivono nella loro casa di Osage County.) Rete Quattro – La mia Africa (Film) (1913, scrittrice danese arriva a Nairobi per un matrimonio di convenienza, ma finisce per innamorarsi di un avventuriero.) Canale 5 – Vittoria e Abdul (Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o ...

