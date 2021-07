Zack Snyder' s Justice League | il commento di Quentin Tarantino sulla petizione dei fan

(Di sabato 10 luglio 2021)ha commentato'se, in modo particolare, si è soffermato sull'intensa attività dei fan definendola come un movimento davvero 'figo'. Il 2021 è stato un anno davvero peculiare per, che si è visto distribuire su HBO Max'se su Netflix Army of the Dead. In modo particolare, il primo film è stato sostenuto da un numero spropositato di fan che hanno richiesto a Warner Bros la director's cut firmata dal loro ...

Il 2021 è stato un anno davvero peculiare per, che si è visto distribuire su HBO Max's Justice League e su Netflix Army of the Dead. In modo particolare, il primo film è stato sostenuto da un numero spropositato di fan che ...La carriera di Jason Momoa continua a essere davvero inarrestabile: dopo aver vestito infatti i panni del Re di Atlantide nel primo Aquaman ( qui in offerta speciale ) e in's Justice ...Quentin Tarantino ha commentato Zack Snyder's Justice League e, in modo particolare, si è soffermato sull'intensa attività dei fan definendola come un movimento davvero 'figo'. Il 2021 è stato un anno ...Quentin Tarantino ha visto la Justice League di Zack Snyder? Cosa ne ha pensato? Ecco cosa ha risposto il regista.