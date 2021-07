Wimbledon 2021, Matteo Berrettini primo (per distacco) nella classifica degli ace. Ma Djokovic… (Di sabato 10 luglio 2021) Il torneo di Wimbledon si appresta domani a vivere l’ultimo atto del torneo maschile con la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’azzurro Matteo Berrettini, e così è tempo di andare a dare un’occhiata alle statistiche maturate finora nel torneo londinese. nella classifica dei giocatori con più ace all’attivo in testa c’è proprio Berrettini a quota 101, mentre Djokovic è terzo a 63, ma con ottime possibilità di scavalcare il canadese Denis Shapovalov, eliminato proprio dal serbo in semifinale, secondo con 65. Guardando pero al numero medio di ace per match, ecco che è il sudafricano Kevin ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Il torneo disi appresta domani a vivere l’ultimo atto del torneo maschile con la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’azzurro, e così è tempo di andare a dare un’occhiata alle statistiche maturate finora nel torneo londinese.dei giocatori con più ace all’attivo in testa c’è proprioa quota 101, mentre Djokovic è terzo a 63, ma con ottime possibilità di scavalcare il canadese Denis Shapovalov, eliminato proprio dal serbo in semifinale, secondo con 65. Guardando pero al numero medio di ace per match, ecco che è il sudafricano Kevin ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - napolista : “Vogliamo che tutta l’Italia possa tifare per Berrettini” ha detto il ceo di Sky Europe. La finale di Wimbledon sar… - zazoomblog : TV8 finale Wimbledon 2021 con Berrettini anche in chiaro - Tutti a tifare Matteo! - #finale #Wimbledon #Berrettini… -