Voto elettronico, Lamorgese dà via libera alla sperimentazione (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro dell`Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato, di concerto con il ministro per l`Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del Voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Il provvedimento approva le "linee guida" per la sperimentazione di modalità di espressione del Voto in formato digitale.Per verificare il corretto funzionamento del sistema di Voto e dello scrutinio elettronico, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro dell`Interno, Luciana, ha adottato, di concerto con il ministro per l`Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per ladele dello scrutinioper le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Il provvedimento approva le "linee guida" per ladi modalità di espressione delin formato digitale.Per verificare il corretto funzionamento del sistema die dello scrutinio, ...

Advertising

borghi_claudio : @isladecoco7 @DursiChristian Eh cara mia un'altra cretinata grillina... fortunatamente per ora solo sperimentale. O… - Viminale : #Elezioni e #referendunm, #Lamorgese, di concerto con #Colao, adotta il decreto per la sperimentazione del… - garat_o_meter : RT @VaeVictis: Il voto elettronico è l’atto finale con cui l’oligarchia finanziaria vi sottrarrà il poco di potere che ancora vi resta e gi… - 64Thoma : RT @Pendolare148: @VittorioBanti Non voterò mai con il voto elettronico: sono ing. elettronico (da tre decenni ormai!) e non conosco nessu… - simonel78648503 : RT @Joker3Reloaded: il voto 'elettronico' è l'anticamera dei brogli elettorali. Fermare questa FOLLIA! -