Uomini e Donne, che fine ha fatto la dama Carlotta Savorelli? Eccola oggi (Di sabato 10 luglio 2021) Speaker radiofonica, ex dee jay, Carlotta Savorelli ex protagonista del trono over di Uomini e Donne ha lasciato il programma in seguito ad una decisione della redazione da lei poco condivisa. Carlotta oggi è tornata alla sua quotidianità, soprattutto al suo lavoro fatto di serate, musica e ballo. L’ex dama è molto attiva sui social dove condivide la vita privata ma soprattutto momenti del suo lavoro, inoltre si diletta come influencer dando consigli di bellezza e non solo. Carlotta-Savorelli ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Speaker radiofonica, ex dee jay,ex protagonista del trono over diha lasciato il programma in seguito ad una decisione della redazione da lei poco condivisa.è tornata alla sua quotidianità, soprattutto al suo lavorodi serate, musica e ballo. L’exè molto attiva sui social dove condivide la vita privata ma soprattutto momenti del suo lavoro, inoltre si diletta come influencer dando consigli di bellezza e non solo....

