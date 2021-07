Roma | il Siviglia chiude alla cessione di Diego Carlos

Advertising

LAROMA24 : Calciomercato Roma, ag. Diego Carlos: «Mourinho lo vuole ma resterà al Siviglia» #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? #DiegoCarlos piace alla #Roma ?? Ma il suo futuro sarà al #Siviglia ?? L'agente fa chiarezza sulla situazione… - romatube_it : Ricordate #Sadiq? ? Mistero alla #ASRoma e ora, dopo il #ManchesterCity si fanno avanti anche altre grandi del calc… - _klevvin : RT @forzaroma: #DiegoCarlos-#ASRoma, l'agente frena: '#Mourinho lo vuole, ma rinnoverà col #Siviglia' - forzaroma : #DiegoCarlos-#ASRoma, l'agente frena: '#Mourinho lo vuole, ma rinnoverà col #Siviglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Siviglia

...ufficialmente uno dei profili ricercati dallasul mercato: tra i nomi per la difesa presenti sulla lista di Tiago Pinto c'era anche quello di Diego Carlos , centrale classe '93 del. I ...Il giocatore dovrebbe rientrare atra il 14 e il 15 luglio con un volo privato da, anche se il suo manager sono almeno due giorni che parla con la società per trovare una soluzione. Il ...... ufficialmente uno dei profili ricercati dalla Roma sul mercato: tra i nomi per la difesa presenti sulla lista di Tiago Pinto c'era anche quello di Diego Carlos, centrale classe '93 del Siviglia. I ...“Nessuno dei giallorossi ci ha parlato, sappiamo qual è la situazione” Diego Carlos è uno degli obiettivi della Roma per rinforzare la difesa. Il centrale brasiliano è stato richiesto da Mourinho ma, ...