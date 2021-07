Roma | allarme focolai tra i giovani | boom di postivi nei locali | tra loro una vaccinata

Advertising

repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - qnazionale : Covid, allarme focolai tra i giovani: a Roma, 30 contagiati durante una festa - Namast70961553 : RT @fattoquotidiano: ALTRO CHE ESTATE Dal Gargano a Roma, cluster per feste e serate #edicola [di Alessandro Mantovani] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: ALTRO CHE ESTATE Dal Gargano a Roma, cluster per feste e serate #edicola [di Alessandro Mantovani] - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: ALTRO CHE ESTATE Dal Gargano a Roma, cluster per feste e serate #edicola [di Alessandro Mantovani] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma allarme

Niente maxischermi nelle città italiane per Italia - Inghilterra Aniente maxischermo all'Olimpico: non essendo considerato un evento sportivo, ma di pubblico spettacolo, avrebbero potuto ...... che hanno provocato un sensibile aumento del livello disociale dei residenti. In tale ... 'Fè Bontà', ubicato in via: sospensione della licenza per la durata di giorni 7 a partire da oggi. ...Covid-19: allarme in tutta Italia, a causa di un focolaio fra ragazzi. Le autorità sanitarie avviano il tracciamento in diverse Regioni.La mediazione che ha portato all’ultima versione della riforma della Giustizia firmata dalla ministra Marta Cartabia non convince nemmeno Franco Coppi, il più noto dei penalisti italiani nonché difens ...