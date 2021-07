Quello che so sul calcio

Leggi su distantimaunite

(Di sabato 10 luglio 2021) Io dine so poco. Non mi sento di dire “niente” perché non è vero. Io non so niente di illuminante e blush. Non so che funzione abbia il primer ma ho una -seppur imprecisa- idea di cosa faccia il quarto uomo. Poi la mia contezza di schemi di gioco, contropiede e possesso palla è abbastanza limitata e sono certa che non colmerò mai la lacuna del fuorigioco. Il mio cervello avrebbe meno difficoltà a immagazzinare concetti di fisica quantistica ma questa regola è proprio fuori dalla mia portata. So di essere in buona compagnia e so di alimentare quel cliché tutto maschio sulle donne, eccezion fatta per la Ferrari, la Leotta e la D’Amico (e non metterei la mano sul ...