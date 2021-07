PSP | la storica console portatile Sony diventa next-gen e 5G in un nuovo concept fanmade

Leggi su eurogamer

(Di sabato 10 luglio 2021) La PlayStation Portable, nota anche come PSP, è stata una delleportatili più popolari della sua era, nonché il primo ingresso ufficiale dinel mondo delleportatili. La "war" dell'epoca venne vinta da Nintendo DS, un vero e proprio mostro di popolarità, ma questo non significa che la PSP fosse ignorata, tutt'altro: l'ampia libreria di titoli, nonché il design pratico e compatto, contribuirono a rendere lamolto diffusa in tutto il mondo. Un successo che, purtroppo, non raddoppiò con PS Vita, un piccolo gioiellino tecnologico, snobbato quasi subito dagli stessi creatori ...