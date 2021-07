Pippo Inzaghi | “Immobile deciderà la finale Jorginho? Da pallone d’oro”

(Di sabato 10 luglio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo, attuale tecnico del Brescia, ha parlato delladi Euro 2020, raccontando come si vivono le ore precedenti ad una grande. Queste le sue parole: “Le ore della vigilia sono quelle più belle e anche inquiete. Sembrano non passare mai. Io l’ho vissuto nel 2006 ma anche nelle finali di Champions con il Milan. Ci sono momenti dove provi a restare concentrato, ma altri dove vuoi distrarti perchè è giusto così, per non arrivare troppo carichi alla gara”. Sulladell’Italia: “Sarà una grande. Gli azzurri hanno fatto un percorso ...

Advertising

LUZrossonero : @irepoc85 @PSG_inside @acmilan Allora ritiro quello che ho detto, non sono loro il futuro. Pensavo fosse qualcuno '… - elevatorscreen : Pippo Inzaghi: annuncia che presto diventerà padre Milanisti: il nuovo 9 del Milan sta arrivando - infoitcultura : Pippo Inzaghi: “Ciro, la finale la deciderai tu. E Jorginho è da Pallone d’Oro” - sportli26181512 : Pippo Inzaghi ci crede: 'Ciro, la finale la deciderai tu. E Jorginho è da Pallone d'Oro': Pippo Inzaghi ci crede: '… - Gazzetta_it : Pippo Inzaghi ci crede: 'Ciro, la finale la deciderai tu. E Jorginho è da Pallone d'Oro' -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Inzaghi

'Mi auguro' ha poi proseguito, fratello di Simone, che fino a pochi mesi fa ha allenato e fatto esplodere Immobile dopo il suo ritorno in Italia, 'che in finale segni Immobile, che per me è un grandissimo attaccante. Ha ...Quella di lunedì 12 luglio alle 18 contro una rappresentativa di dilettanti della Valcamonica sarà la prima occasione per vedere i primi sprazzi del Brescia di. E sarà anche l'occasione per tornare ad assaporare un po' del calore dei tifosi visto che il test in programma allo stadio comunale di Darfo Boario Terme è a porte aperte. Aperte, ma ...Pippo Inzaghi mangiava sempre un pacco di biscotti Plasmon prima della partita e ne lasciava un paio nella confezione. Trapattoni aspergeva la panchina con l'acqua santa. Laurent Blanc dava un bacio ...Mancano poco più di ventiquattro ore al calcio d'inizio di Italia-Inghilterra - la finalissima di Euro 2020 - e a ogni "latitudine" si cerca di capire quale potrebbe essere il giocatore in grado di ri ...