Monopoli-Selva di Fasano | incidente | morto 27enne di Taranto Coinvolte tre auto e due moto

(Di sabato 10 luglio 2021) Strada provinciale 146, tratto fradiall’altezza dell’imbocco per Castellana Grotte. Un’ed unasi sono scontrate, a bordo della due ruote ildipoi deceduto. Nello scontro sono rimasteanche altre duemobili ed unacicletta condotta da un amico della vittima. Cause dello scontro da dettagliare. L'articolodi...

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Incidente mortale questa mattina sulla via che collega le contrade monopolitane alladi Fasano: a perdere la vita un 27enne di Taranto. Tutta da chiarire la dinamica del sinistro che ...Ritorna la gara, valida come prova del Campionato Italiano Slalom 2021, sulla "strada panoramica" che daporta alladi Fasano di Michele PeragineL'impatto è avvenuto lungo la Strada Provinciale 146 (che collega Monopoli alla Selva di Fasano) all’altezza dello svincolo per contrada Santa Lucia ...