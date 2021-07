M5s esplode per la giustizia. Conte guida rivolta

(Di sabato 10 luglio 2021) L'ex premier ha attaccato duramente: su prescrizione non sarei sereno. Si annuncia battaglia in Aula

L'ex premier ha attaccato duramente: su prescrizione non sarei sereno. Si annuncia battaglia in AulaLeggi anche Riforma della giustizia,il Movimento 5 Stelle: Conte, Bonafede e Di Battista ...e atti di indirizzo per affossare lo stop alla prescrizione rigettati dall' asse Pd -. Nessuna ...Varata dal consiglio dei ministri la riforma della giustizia del ministro Cartabia. Ultimatum del premier al Movimento: "Prendere o lasciare, questo è il testo" ...Dopo aver chiesto prima il rinvio della riforma e dopo aver annunciato l'astensione in Consiglio dei ministri sul testo del ministro Marta Cartabia, il M5s nel corso della riunione a Palazzo Chigi ha ...