LIVE Barty-Pliskova 3-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: monologo dell’australiana e break in avvio (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Inizio perfetto di Barty che non ha perso un singolo 15 sin qui. 40-0 Risposta lunga della ceca. 30-0 Prima esterna di Barty. 15-0 Buona seconda della #1 al mondo. 2-0 break A ZERO DI Barty! Parziale di 8-0 in partenza dell’australiana. 0-40 TRE PALLE break Barty! Cambio di ritmo notevole di Barty e altro errore di Pliskova. 0-30 LOB PAZZESCO DI Barty! Pliskova attacca la rete ma viene superata dal diritto di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Inizio perfetto diche non ha perso un singolo 15 sin qui. 40-0 Risposta lunga della ceca. 30-0 Prima esterna di. 15-0 Buona seconda della #1 al mondo. 2-0A ZERO DI! Parziale di 8-0 in partenza. 0-40 TRE PALLE! Cambio di ritmo notevole die altro errore di. 0-30 LOB PAZZESCO DIattacca la rete ma viene superata dal diritto di ...

