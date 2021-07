Letta non cede alle pressioni di Renzi (e di Marcucci): 'Sul ddl Zan si va avanti. Punto' (Di sabato 10 luglio 2021) No alle pressioni di Marcucci, no alla campagna di stampa 'moderata', no al canto delle sirene sovraniste, Nel contrasto dell'omofobia si va avanti senza cedimenti e mediazioni al ribasso. Posto che ... Leggi su globalist (Di sabato 10 luglio 2021) Nodi, no alla campagna di stampa 'moderata', no al canto delle sirene sovraniste, Nel contrasto dell'omofobia si vasenza cedimenti e mediazioni al ribasso. Posto che ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Domani sarò davanti alla televisione per la finale degli Europei e spero di inginocchiarmi dopo l… - lucianonobili : Nel PD non basta chi, con grande sprezzo del ridicolo, paragona Renzi - il premier che ha firmato le unioni civili… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - albebu1955 : @lvoir @beppe_grillo Grillo è off ! Andiamo oltre ! Non bisogna cagarlo più ! Chi attacca conte , come ha fatto… - the_highsparrow : Grillo ha perso la testa, ma anche Letta non scherza, eh. -