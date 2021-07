Italia-Inghilterra, decise le maglie: le divise scelte per le squadre di Mancini e Southgate (Di sabato 10 luglio 2021) La Uefa sta definendo gli ultimi dettagli per la finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra. L’ultimo atto dell’Europeo è previsto per domenica alle ore 21 a Wembley. Si affrontano due squadre che si sono messe in mostra con un percorso veramente eccezionale, si preannuncia una partita piena di emozioni e nel complesso equilibrata. Sono state comunicate le decisioni sulla maglia. L’Italia giocherà con la divisa ‘Home’, quindi azzurra con pantaloncini blu e calzettoni azzurri. Donnarumma invece vestirà un completo giallo. Gli inglesi saranno completamente in bianco, compresi i pantaloncini mentre il portiere Pockford ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 luglio 2021) La Uefa sta definendo gli ultimi dettagli per la finale di Euro 2021 tra. L’ultimo atto dell’Europeo è previsto per domenica alle ore 21 a Wembley. Si affrontano dueche si sono messe in mostra con un percorso veramente eccezionale, si preannuncia una partita piena di emozioni e nel complesso equilibrata. Sono state comunicate le decisioni sulla maglia. L’giocherà con la divisa ‘Home’, quindi azzurra con pantaloncini blu e calzettoni azzurri. Donnarumma invece vestirà un completo giallo. Gli inglesi saranno completamente in bianco, compresi i pantaloncini mentre il portiere Pockford ...

